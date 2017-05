Bergungsarbeiten: A9-Sperrung in Richtung Leipzig ab Mittag

Die Autobahn A9 ist ab dem Mittag bei Brück (Potsdam Mittelmark) in Richtung Leipzig für etwa drei Stunden gesperrt. Wegen Bergungsarbeiten werde der Verkehr ab 13.30 Uhr ab Beelitz umgeleitet, teilte die Polizei am Freitag in Brandenburg/Havel mit. Bei Brück könnten die Fahrzeuge wieder auf die Autobahn, hieß es. Auch eine der Spuren auf der Fahrbahn in Richtung Potsdam werde voraussichtlich gesperrt. Grund dafür sind Bergungsarbeiten. Ein Sattelschlepper war Freitagfrüh aus bislang ungeklärter Ursache nahe der Ausfahrt Brück in den Graben gefahren. Der LKW muss mit einem Kran herausgezogen werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden liegt laut Polizei bei 40 000 Euro.

Letzte Änderung: Freitag, 19. Mai 2017 11:00 Uhr

Quelle: dpa

