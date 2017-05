dpa

A9 nach Lkw-Unfall stundenlang gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 9 am Freitag auf der Höhe von Brück (Potsdam Mittelmark) in Richtung Leipzig mehrere Stunden gesperrt worden. Ein Sattelschlepper war am Morgen nahe der Ausfahrt Brück in den Graben rechts neben Fahrbahn gefahren, wie die Polizei in Potsdam mitteilte. Für die Bergung musste ein Kran organisiert werden, was länger dauerte. Am Spätnachmittag war das Hindernis dann entfernt. Der Lastwagenfahrer blieb beim dem Unfall unverletzt. Der Schaden liegt laut Polizei bei 40 000 Euro.

