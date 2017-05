A9 in Richtung Leipzig gesperrt wegen Lkw-Bergung

Auf der Autobahn 9 wird der Verkehr bei Potsdam in Richtung Leipzig ab Beelitz umgeleitet. Ab wann die Strecke auf der Autobahn wieder frei ist, war am Nachmittag noch unklar.

Brandenburg (Havel)/Brück (dpa/bb) - Die Autobahn 9 ist seit dem Mittag auf der Höhe von Brück (Potsdam Mittelmark) in Richtung Leipzig gesperrt. Wegen der Bergung eines verunglückten Lastwagens werde der Verkehr in südlicher Richtung seit 13.30 Uhr ab Beelitz umgeleitet, teilte die Polizei am Freitag in Potsdam mit. Bei Brück könnten die Fahrzeuge wieder auf die Autobahn, hieß es.