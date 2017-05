AfD reicht Organklage gegen Senator ein: Diskriminierung?

Die Berliner Alternative für Deutschland hat beim Verfassungsgerichtshof eine Organklage gegen Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) eingereicht. Die Partei sehe zwei ihrer Kandidaten zur Bundestagswahl durch den Grünen-Politiker öffentlich diskriminiert, teilte der AfD-Landesverband Berlin am Freitag mit. Die Partei wirft Behrendt vor, durch seine Äußerungen die Chancengleichheit im Wahlkampf zu gefährden.

Es geht um die Richterin Birgit Malsack-Winkelmann, die in Berlin für die AfD kandidiert sowie den Leitenden Oberstaatsanwalt in Berlin, Roman Reusch, der in Brandenburg auf Listenplatz 2 steht.