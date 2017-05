dpa

Auftrag von Europa-Liebhaber Dardai: «Nochmal etwas zeigen»

Ein Schritt fehlt noch. Hertha-Coach Dardai, selbst Europacup-Rekordspieler des Berliner Clubs, spürt schon die Vorfreude auf die Rückkehr nach Fußball-Europa. Manager Preetz ist noch vorsichtig. Die Heimstärke soll gegen Leverkusen noch einmal helfen.

Berlin (dpa) - Der Auftrag von Europa-Liebhaber Pal Dardai für den letzten Saisonakt ist unmissverständlich. «Jetzt müssen wir nochmal etwas zeigen», erklärte der Chefcoach von Hertha BSC vor dem Abschlussmatch am Samstag gegen Bayer Leverkusen. Der Berliner Fußball-Bundesligist steht nach vielen Auf und Abs in den vergangenen Jahren auf Rang fünf. Besser war Hertha zuletzt in der Saison 2008/09. Als Vierter zog die «Alte Dame» in die Europa League ein, 2010 war dann auf internationaler Bühne Schluss.

Während Manager Michael Preetz vor Samstagabend nicht über die Auswirkungen eines europäischen Comebacks reden will, hat Dardai schon mal die Vorfreude geschürt. Der ganze Verein, vor allem die jungen Spieler würden von dieser Erfahrung profitieren, betonte Dardai. Der Ungar stand selbst für Hertha in 44 Europacup-Spielen als Mittelfeld-Abräumer und -Antreiber auf dem Platz - Clubrekord.

Jetzt möchte er dieses Gefühl gern für die nächste Hertha-Generation um Mitchell Weiser, Sebastian Stark und Neu-Nationalspieler Plattenhardt sichern. «Platz fünf und Marvin Plattenhardt bei der Nationalmannschaft - das wäre ein gutes Ende», sagte Dardai.

Preetz bleibt noch vorsichtig, eine Euro-Feier ist noch nicht vorbereitet. «T-Shirt und sonstiges Gedöns interessieren mich gar nicht. Wir wissen, dass wir danach wahnsinnig viel Zeit haben, um die eine oder andere Feier zu organisieren.»

Noch aber braucht Hertha für die «Krone auf die Saison» (Dardai) den 13. Heimsieg - kein anderer Club hat mehr. Und gegen Leverkusen haben die Berliner immerhin sechs der jüngsten sieben Partien verloren.

«Wir hatten es die ganze Rückrunde selbst in der Hand», bemerkte Preetz, dem ein fünfter Platz und die direkte Qualifikation zur Europa League natürlich auch neue Möglichkeiten an die Hand gibt. Auch was die Suche nach neuen Profis betrifft. «Es ist sicher kein Nachteil», sagte der Manager noch vorsichtig. Durch den neuen TV-Vertrag könnte Hertha in der kommenden Spielzeit über 50 Millionen Euro aus der Fernseh-Vermarktung einstecken.

Seinen Spielern will Dardai aber keinen Endspieldruck auflegen. «Sie sollen nicht immer spekulieren, was passiert. Wir müssen einfach unsere Heimstärke zeigen. Wenn du gewinnst, ist es ein richtiges Hammerspiel und du kannst feiern», sagte der Trainer. Sein Urlaub ist schon gebucht: Es geht an den heimischen Balaton nach Siofok.

Letzte Änderung: Freitag, 19. Mai 2017 09:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen