82-Jähriger von Motorrad erfasst: Schwer verletzt in Klinik

Ein 82-jähriger Fußgänger ist in Berlin-Pankow von einem Motorrad angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann überquerte am Donnerstagnachmittag die Wisbyer Straße, als er von einem 32 Jahre alten Motorradfahrer erfasst wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt, der 82-Jährige kam mit schweren Verletztungen in eine Klinik.

Letzte Änderung: Freitag, 19. Mai 2017 07:20 Uhr

