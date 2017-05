dpa

16-Jähriger geschubst und fremdenfeindlich beleidigt

Ein 16-Jähriger ist am S-Bahnhof Schichauweg von einer Gruppe geschubst und fremdenfeindlich beleidigt worden. Die Unbekannten hatten den Jugendlichen am Donnerstagnachmittag eine Rolltreppe heruntergeschubst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 16-Jährige konnte sich festhalten, erlitt aber durch die Reibung leichte Brandverletzungen an den Fingern. Anschließend wurde er von der Gruppe fremdenfeindlich beleidigt, bevor die Unbekannten flüchteten.

Letzte Änderung: Freitag, 19. Mai 2017 07:20 Uhr

Quelle: dpa

