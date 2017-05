Verdacht auf Mord an Seniorin und Ehefrau: Mann vor Gericht

Ein 51-Jähriger, der seine Ehefrau und Jahre später eine Seniorin ermordet haben soll, muss sich ab Freitag vor dem Berliner Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll im Januar 2013 seine Frau in der Familienwohnung im Stadtteil Tempelhof heimtückisch umgebracht und ihren Tod als Suizid getarnt haben. Im November 2016 sei er im Ortsteil Müggelheim in das Haus der Mutter seiner Lebensgefährtin eingebrochen, um Geld und Wertgegenstände zu stehlen. Als ihn die 66 Jahre alte Frau überraschte, habe er sie erstochen. Mit einer Beute von 30 Euro sei er geflohen.

Der arbeitslose Tischler wurde einen Tag nach dem mutmaßlichen Raubmord festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen zum Verbrechen an der Seniorin wurde nach Justizangaben der erste Todesfall im Umfeld des dreifachen Vaters neu aufgerollt. Aufgrund von Zeugenaussagen und Auffälligkeiten in einem angeblichen Abschiedsbrief seiner Ehefrau sei er auch in diesem Fall unter Verdacht geraten. Für den Prozess wegen Mordes in zwei Fällen sind 13 Verhandlungstage vorgesehen.