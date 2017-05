dpa

Getötete Frau in Heiligensee: Täter weiter auf der Flucht

Nach der Tötung einer Frau in Berlin-Heiligensee, ist der Tatverdächtige weiter auf der Flucht. Das sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Der 32-Jährige könnte bewaffnet sein. Die Polizei hatte am Donnerstagnachmittag in einem Haus in der Straße An der Wildbahn die Leiche der 35-Jährigen gefunden. Es handele sich vermutlich um eine Beziehungstat, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Sprecher bestätigte, dass aus dem Haushalt mehrere Anzeigen wegen häuslicher Gewalt vorlagen. Zudem hatte das Opfer ein Kind, das in Sicherheit und dessen Aufenthaltsort bekannt sei.

Die Beamten waren am Nachmittag alarmiert worden. In einem Haus in der Straße An der Wildbahn fanden sie die Leiche der 35-Jährigen. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Weitere Einzelheiten zum Einsatz und zum Tatverdächtigen wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht nennen. Ein Sprecher der Polizei bestätigte jedoch, dass aus dem Haushalt mehrere Anzeigen wegen häuslicher Gewalt vorlagen. Zudem hatte das Opfer ein Kind, das in Sicherheit und dessen Aufenthaltsort bekannt sei.

Mit diesem Fall sind in den vergangenen Tagen in Berlin vier Menschen durch Gewaltverbrechen zu Tode gekommen. Am frühen Donnerstagmorgen wurde in einer Grünanlage in Waidmannslust die Leiche einer getöteten 19-Jährigen gefunden. Ein Bekannter der Frau gestand inzwischen die Tat. Am Mittwochmorgen griffen zwei maskierte Männer einen 43-jährigen Mann auf offener Straße in Berlin-Neukölln an. Sie schlugen und traten so heftig auf ihn ein, dass der Mann kurz starb. Am 14. Mai wurde ein 34-jähriger Italiener im Berliner Volkspark Friedrichshain erstochen. Die Polizei hat ein Opfer-Foto veröffentlicht und sucht nach Hinweisen.

