Nachfahre von Gartengestalter Fürst Pückler gestorben

Sylvius Hermann Graf von Pückler, ein Nachfahre des berühmten Landschaftsgartengestalters Fürst Pückler, ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren, wie die Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz am Donnerstag in Cottbus mitteilte. Hermann Graf von Pückler habe sich bleibende Verdienste um das Branitzer Pücklererbe erworben. Er habe sich nach dem Zweiten Weltkrieg und der anschließenden Enteignung der Familie für die Rückführung von Kulturgut an den Standort eingesetzt. Dazu zähle auch eine historische Bibliothek.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte über den Gestorbenen: «Durch ihn hat Cottbus einen wunderbaren Ort in großer Pracht zurückgewonnen, an dem sich die Menschen der Stadt und ihre Gästen erfreuen.» Nach Staatskanzleiangaben starb Graf von Pückler am Donnerstag.

In Branitz hatte einst sein Vorfahre Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871) seinen Alterssitz eingerichtet. Um das Schloss herum entwarf der exzentrische Adlige einen riesigen 600 Hektar großen Landschaftsgarten. Der Adlige ist dort auch beigesetzt: In einer Erdpyramide mitten in einem See. Es ist heute das Wahrzeichen von Cottbus. Es gibt einen weiteren Pückler-Landschaftspark in Bad Muskau, der zum Weltkulturerbe zählt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 18. Mai 2017 18:20 Uhr

Quelle: dpa

