Folklorelawine-Tradition wird fortgesetzt

Bunte Trachten und Musik aus der ganzen Welt in Südbrandenburg: Die Internationale Folklorelawine rollt wieder vom 7. bis zum 9. Juli durch mehrere Städte, wie der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mitteilte. Los geht es in Lübbenau, danach ist der Tross in Spremberg und Kolkwitz zu sehen. Fünfzehn Folkloregruppen aus zwölf Ländern haben sich angekündigt. Es ist die 17. Ausgabe des Spektakels.

Die größten Gruppen kommen mit 35 Teilnehmern aus Mazedonien und rund 30 Folkloristen jeweils aus Lettland und Bulgarien, wie es weiter hieß. Den weitesten Anreiseweg haben Gruppen aus Indonesien und Indien. Insgesamt werden 330 Teilnehmer erwartet.

Das multikulturelle Festival wird von den Landkreisen Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz ausgetragen. Das Spektakel soll die Völkerverständigung fördern.

