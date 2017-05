Skelett im Brunnen: Geschwister verweigern Aussage

Im Mordprozess um die Tötung eines Mannes haben die Geschwister des 34-jährigen Angeklagten die Aussage vor dem Landgericht Neuruppin verweigert. Sie standen nach dem Fund des toten Mannes aus Neubrandenburg kurz selbst unter Tatverdacht. Sein Skelett war im Juni 2015 bei Bauarbeiten in einem Brunnen seines Hauses im uckermärkischen Schönermark gefunden worden. Die Geschwister lebten mit ihrem Bruder, dem Angeklagten, und dessen Lebenspartner, dem späteren Opfer, im Haus. Nach Vernehmungen stellte sich heraus, dass sie nichts mit dem Tod zu tun hatten. Dennoch widersprachen sie am Donnerstag dem Anliegen des Gerichts, ihre Vernehmungen in den Prozess einzuführen. Dem Angeklagten wird Mord aus Habgier und niedrigen Beweggründen vorgeworfen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 18. Mai 2017 16:20 Uhr

Quelle: dpa

