Mord an 43-Jährigem in Britz: Polizei prüft Hinweise

Nach dem brutalen Mord an einem 43-Jährigen Mann in Berlin-Neukölln sind bei der Polizei zwei Hinweise eingegangen. «Diese werden derzeit überprüft», sagte eine Pressesprecherin am Donnerstag. Die Mordkommission sucht weiterhin Zeugen, die am Mittwochmorgen, als die Tat geschah, oder zuvor in der Straße Neumarkplan im Stadtteil Britz unbekannte oder verdächtige Personen gesehen haben.

Nach Angaben der Polizei griffen zwei maskierte Männer gegen 8.00 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus den 43-Jährigen an. Sie schlugen und traten so heftig auf ihn ein, dass der Mann kurz darauf trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Tatort starb. Laut Polizei benutzten die Täter ein Schlagwerkzeug. Die «Berliner Zeitung» schrieb von einem Baseballschläger.

Nach Informationen mehrerer Zeitungen soll es sich um ein Verbrechen im Milieu krimineller arabischer Großfamilien handeln. Eine Bestätigung der Polizei gab es dafür zunächst nicht. Nach den Berichten hielt sich der Mann regelmäßig in der Wohnung in Britz auf, weil dort seine Kinder lebten.

