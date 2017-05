Riesenpandas Mengmeng und Jiao Qing ziehen nach Berlin

Die Bewohner des neuen Panda-Geheges im Zoologischen Garten stehen fest: Sie heißen Mengmeng und Jiao Qing und kommen aus einem Panda-Reservat im Südwesten Chinas. Wann die Pandas aus China eintreffen, ist allerdings noch unklar.

Berlin (dpa/bb) - Die Suche nach einem Panda-Paar für den Zoologischen Garten Berlin ist beendet. Das bestätigte Zoo-Direktor Andreas Knieriem am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage und bestätigte damit einen Bericht der «Welt». Er habe das Weibchen Mengmeng und das Männchen Jiao Qing bereits vor einiger Zeit gemeinsam mit dem Panda-Reservat Chengdu, in dem die Bären leben, ausgesucht, sagte der Zoo-Direktor. Die beiden Tiere seien sich noch nicht begegnet und würden auch in Berlin die meiste Zeit des Jahres getrennt voneinander leben.