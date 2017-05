Kein Bier oder ungarisches Schwein: Hertha richtet es allein

Mit einem letzten Kraftakt will Hertha BSC die Europacup-Rückkehr nach mehr als sieben Jahren perfekt machen. Geschenke erwarten die Berliner aber nicht - und wollen auch keine verteilen.

Geschenke wird es allerdings am Samstag (15.30 Uhr) auch nicht für Hertha geben, selbst wenn für den Gegner Bayer Leverkusen nach einer enttäuschenden Saison nichts mehr auf dem Spiel steht. «Wir können nicht davon ausgehen, dass jemand hierher kommt und die Punkte einfach da lässt», betonte der Ungar Dardai zur Partie vor erhofften 55 000 Fans im Olympiastadion: «Wir müssen aggressiv in den Wettkampf gehen und zeigen, dass wir die Punkte wollen.»

«Auf der Bank interessiert mich das gar nicht. Ich will nichts hören», erklärte der Hertha-Coach zum Szenario beim Bundesliga-Finale in Berlin, München und Köln. «Wir sind in der guten Situation, dass wir uns gar nicht informieren müssen. Wir haben ein Spiel, in dem wir alles in der eigenen Hand haben», unterstrich Manager Preetz. Zwanzig nach Fünf wolle er sich dann überraschen lassen.