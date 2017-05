dpa

Hertha empfängt Liverpool und Klopp zum Jubiläumsspiel

Hertha BSC feiert seinen 125. Geburtstag mit einem Freundschaftsspiel gegen den FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp. Der Berliner Fußball-Bundesligist empfängt den Spitzenclub aus der englischen Premier League am 29. Juli, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Vier Tage zuvor wird Hertha 125 Jahre alt, auch Liverpool feiert in diesem Jahr dieses Jubiläum.

«Das wird ein tolles Ereignis für alle Herthaner und ein super Test gegen eine internationale Spitzenmannschaft», sagte Trainer Pal Dardai zu der Partie in der Saisonvorbereitung. Nach Angaben von Liverpool ist es das vierte Mal, dass sich beide Clubs in einem Freundschaftsspiel gegenüberstehen. «Hertha BSC ist der älteste Fußballverein der Bundesliga, und das wollen wir an diesem Tag mit unseren Mitgliedern und Fans feiern», sagte Geschäftsführer Michael Preetz.

