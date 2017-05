Auerbacher ohne Chance im Wettbewerbsfinale «Starke Schule»

Die Seminar-Oberschule in Auerbach (Vogtlandkreis) ist beim Finale im Wettbewerb «Starke Schule» leer ausgegangen. Die Landessieger gehören laut einer Mitteilung nicht zu den zehn am Donnerstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin gekürten Preisträgern. Die mit insgesamt 30 000 Euro dotierten ersten Preise gingen nach Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Unter den Top Ten sind Schulen in Hamburg, Baden-Württemberg, Hessen, Berlin, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Bayern.

Der Wettbewerb «Starke Schule. Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen» wird von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, der Bundesagentur für Arbeit, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Deutschen Bank Stiftung ausgelobt. Die Seminar-Oberschule Auerbach mit 535 Schülern und 48 Lehrern war als sächsischer Landessieger in die Endrunde gekommen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 18. Mai 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen