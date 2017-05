dpa

G20-Gegner ätzen Parole in Rasen im Körnerpark

«G20 to Hell» - «Zur Hölle mit G20»: Diese Parole haben Globalisierungsgegner in riesigen Lettern in den Rasen des Neuköllner Körnerparks geätzt. Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) veröffentlichte über Facebook ein Foto von dem mit Essigsäure großflächig beschädigten Rasen.

Dem Bezirk fehle das Geld, um die beschädigten Stellen zu erneuern, schrieb sie. «Wir können nur verstärkt wässern, um die Säurekonzentration zu verringern, damit im wahrsten Sinne des Wortes Gras über die Sache wachsen kann.»

Der Vandale-Akt dürfte eine Protestaktion gegen den G20-Gipfel sein, zu dem sich am 7./8. Juli die Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Hamburg trifft. Da von einer politisch motivierten Straftat ausgegangen wird, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

