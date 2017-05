dpa

Maria Wedig übernimmt Hauptrolle bei «GZSZ»

Potsdam (dpa) - Die Potsdamer Schauspielerin Maria Wedig übernimmt eine Hauptrolle in der RTL-Soap «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (GZSZ). Die 33-Jährige spiele von Sommer an die neue Rolle von Nina Ahrens, die aus beruflichen Gründen umziehen muss und so in der täglichen Serie lande, teilte RTL am Donnerstag mit. «Wir beide glauben an die große Liebe und würden für sie durchs Feuer gehen», sagte Wedig zu ihrer neuen Rolle. «Nina vergisst sich darüber aber oft selbst, ihr Wohl und ihre Gefühle lässt sie völlig außer Acht.» Dies führt naturgemäß zu allerlei Turbulenzen.

Wedig hatte bereits 2002 eine kleine Rolle bei GZSZ und spielte von 2011 bis 2012 die Hauptrolle der Nina Hinze in der Sat.1-Telenovela «Anna und die Liebe».

