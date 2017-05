dpa

Zuschauer-Schnitt bei BR Volleys leicht zurückgegangen

Beim deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys sind die Zuschauerzahlen trotz des Titelgewinns und des erfolgreichen Abschneidens in der Champions League leicht rückläufig. In der abgelaufenen Saison kamen insgesamt 87 061 Zuschauer zu den 21 Heimspielen der Mannschaft in der Bundesliga, der Champions League und dem Pokal. Der Verein bestätigte die Berechnungen der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahlen entsprechen einem Durchschnitt von 4146 Besuchern pro Spiel.

In der Saison 2015/16 waren noch insgesamt 99 294 Zuschauer in die Max-Schmeling-Halle gekommen. Bei 22 Heimspielen bedeutete dies einen Zuschauerschnitt von 4513 pro Partie. Die Rekordmarke der Volleys datiert aus der Spielzeit 2014/2015 mit einem Schnitt von 5228 Besuchern. Diese Bestmarke kam allerdings durch die Ausrichtung des Final Four in der Champions League zustande. Damals war die Halle an beiden Spieltagen mit jeweils 9300 Zuschauern ausverkauft.

Den besten Besuch in der abgelaufenen Saison verzeichneten die Volleys im zweiten Play-off-Finalspiel gegen den VfB Friedrichshafen mit 7895 Zuschauern. Nur 2478 Fans kamen zum Pokal-Viertelfinale gegen die SVG Lüneburg in die Max-Schmeling-Halle.

