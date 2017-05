Fall Amri: Experte Dregger fordert vollständige Aufklärung

Im Fall des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri und womöglich manipulierter Ermittlungsakten hat der CDU-Innenexperte Burkard Dregger eine rückhaltlose Aufklärung gefordert. Im RBB-Inforadio sagte Dregger am Donnerstagmorgen, die Strafverfolgungsbehörden hätten die Aufgabe aufzuklären und nicht zu vertuschen. Da das nicht vollständig gelungen sei «müssen wir die Aufklärung jetzt betreiben und das werde ich in jeder Hinsicht unterstützen».

Der Tunesier Anis Amri hätte möglicherweise vor seinem Anschlag im Dezember 2016 festgenommen werden können. Er hatte einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gesteuert. Zwölf Menschen kamen bei dem bislang folgenschwersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland ums Leben, 67 wurden verletzt. Entscheidende Ermittlungsergebnisse zu dem Fall wurden nach Geisels Darstellung im Landeskriminalamt (LKA) wohl zurückgehalten und sogar manipuliert.