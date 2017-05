Immer mehr ausreisepflichtige Asylbewerber in Berlin

Viele Flüchtlinge erhalten in Deutschland kein Asyl und Bleiberecht. Aus humanitären Gründen dürfen manche vorerst trotzdem bleiben, andere müssten eigentlich ausreisen. Tatsächlich abgeschoben werden die wenigsten - Beispiel Berlin.

Berlin (dpa/bb) - In Berlin steigt die Zahl der abgelehnten und ausreisepflichtigen Asylbewerber weiter an. Am 31. März waren 11 417 Menschen zur Ausreise verpflichtet, bei weiteren 40 095 Menschen war ihr Asylantrag rechtskräftig abgelehnt. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe hervor. Drei Monate zuvor, am Jahresende 2016, lagen die Zahlen noch bei 10 512 beziehungsweise 39 465.