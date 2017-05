Weiter hohe Zahl unerledigter Asylverfahren in Brandenburg

Die Zahl unerledigter Asylverfahren ist trotz des starken Rückgangs bei Neuankömmlingen in Brandenburg gleichbleibend hoch. Zum Stichtag 31. März 2017 lebten in Brandenburg rund 12 200 Asylsuchende mit laufendem Asylantrag, wie das Innenministerium auf Anfrage mitteilte. Ende vergangenen Jahres waren dies gut 13 300 und ein Jahr zuvor 12 434 Flüchtlinge mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus. Dabei kamen in den ersten drei Monaten dieses Jahres nur knapp 1300 Neuankömmlinge gegenüber rund 5400 im Vorjahreszeitraum. Ein wichtiger Grund für die hohe Zahl unerledigter Fälle sind die Widersprüche der Asylbewerber vor den Verwaltungsgerichten.

Letzte Änderung: Donnerstag, 18. Mai 2017 06:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen