«Modellstadt»: Berlin legt Kohleausstieg gesetzlich fest

Das Pariser Klimaabkommen oder konkrete Folgen der Erderwärmung sind für viele Menschen weit weg. Rot-Rot-Grün in Berlin argumentiert nun, gehandelt werden müsse überall auf der Welt - auch in der Hauptstadt.

Berlin (dpa/bb) - Berlin will bis 2030 aus der Kohlenutzung aussteigen und diesen Termin als erstes Bundesland gesetzlich festlegen. Der rot-rot-grüne Senat brachte dazu am Donnerstag im Abgeordnetenhaus den Entwurf für ein neues Energiewendegesetz auf den parlamentarischen Weg. Demnach verzichtet das Land noch dieses Jahr auf Stromerzeugung aus Braunkohle, die als besonders klimaschädlich gilt. Bis spätestens 2030 soll mit den Steinkohlekraftwerken Schluss sein. Ziele sind eine Senkung der CO2-Emissionen, die das Klima schädigen, und eine schrittweise Umstellung auf erneuerbare Energie.

Bereits am 24. Mai will der Energiekonzern Vattenfall sein Braunkohlekraftwerk in Berlin schließen: Die Anlage Klingenberg im Stadtbezirk Lichtenberg wird zu einem Gaskraftwerk umgebaut. Das war bereits in der vergangenen Legislaturperiode mit dem Konzern vereinbart worden. Die Braunkohle, die in Klingenberg verarbeitet wurde, stammte aus dem benachbarten Brandenburg. Außerdem gibt es in der Hauptstadt noch drei Steinkohlekraftwerke, von denen das erste 2020 geschlossen werden soll.