Merkel beklagt Attacken auf Rettungskräfte

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine Zunahme verbaler und körperlicher Angriffe gegen Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte beklagt. «Es gibt zunehmend Beispiele, wo Respekt und Rücksicht abhandengekommen sind, und zwar in einer erschreckenden Weise», sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch bei einer Veranstaltung des Deutschen Feuerwehrverbandes in Berlin.

Es sei inakzeptabel, dass etwa Gaffer die Einsatzkräfte bei Bränden oder Verkehrsunfällen behinderten und sogar attackierten. «Jede solche Tat ist ein Angriff auf die öffentliche Sicherheit.» Daher sei es gut, dass der Bundestag jüngst das Strafrecht verschärft habe.

Merkel erinnerte daran, dass insbesondere freiwillige Feuerwehrleute tagtäglich eigene Interessen zurückstellten, um dem Gemeinwohl zu dienen. «Um andere aus Gefahren zu retten, nehmen sie selbst Gefahren für ihr eigenes Leben in Kauf.» Dafür gebühre Ihnen Dank. Eine Herausforderung für das Ehrenamt seien der demografische Wandel, ein geändertes Freizeitverhalten und höhere berufliche Anforderungen für viele Menschen. Dieser Entwicklung müssten sich alle Beteiligten stellen.

Deutschlands Freiwillige Feuerwehren leiden seit Jahren unter Nachwuchsmangel. Der Verband zählte bundesweit zuletzt etwa 1,3 Millionen Feuerwehrleute, darunter knapp 1 Millionen Mitglieder in Freiwilligen Wehren sowie knapp 250 000 Mitglieder von Jugendwehren. Hinzu kommen rund 60 000 Einsatzkräfte in Berufs- und Werksfeuerwehren.

