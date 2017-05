dpa

Trotz Bänderriss: Nenadic will bei Final Four spielen

Handball-Profi Petar Nenadic von den Füchsen Berlin will trotz eines doppelten Bänderrisses im linken Sprunggelenk unbedingt beim Final Four im EHF-Pokal auflaufen. «Wenn eine Chance von einem Prozent besteht, spiele ich», sagte der Torjäger am Mittwoch in Berlin. Der EHF-Cupsieger von 2015 trifft im Halbfinale am Samstag auf St. Raphaël aus Frankreich (17.45 Uhr), zuvor bestreiten Frisch Auf Göppingen und der SC Magdeburg das erste Semifinale.

Für die Füchse wäre ein Ausfall Nenadics ein herber Schlag. «Petar ist ein Ausnahmespieler, wenn er einen guten Tag hat», sagte Füchse-Trainer Velimir Petkovic. Der Bosnier wies aber auch darauf hin, «dass wir andere gute Spieler haben».

Dies sagte er auch mit Blick auf die drei deutschen Nationalspieler Fabian Wiede, Paul Drux und Steffen Fäth. Auch der norwegische Vize-Weltmeister Kent Robin Tönnesen ist ein torgefährlicher Spieler. «Ich glaube, wir können auch ohne Petar einen guten Rückraum stellen», meinte Petkovic. Nenadic hatte sich die Verletzung am Sonntag bei der 28:32-Niederlage in der Bundesligapartie beim THW Kiel zugezogen.

