Bundespolizei schnappt entlaufenen Gefangenen

Bundespolizisten haben einen 19-Jährigen in In Berlin-Friedrichshain festgenommen, der zuvor aus dem Maßregelvollzug eines Krankenhauses geflohen war. Der Mann sei den Beamten am Dienstagabend am Bahnhof Warschauer Straße wegen seines Verhaltens aufgefallen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Als sie den Mann kontrollierten wollten, versuchte er zu fliehen. Die Polizisten hielten ihn auf und stellten fest, dass es sich um einen entwichenen Strafgefangenen handelte, der seit dem 11. Mai gesucht wurde. Sie brachten den 19-Jährigen zurück in den Maßregelvollzug.

Letzte Änderung: Mittwoch, 17. Mai 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

