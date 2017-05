Mehr Gewalt an Berliner Schulen: Anstieg von Waffengebrauch

Die Gewalt an Berliner Schulen nimmt zu. Das ergab eine Umfrage der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport. Bereits in den ersten sechs Monaten des Schuljahres 2016/17 meldete die Behörde 2059 Vorfälle. Besonders häufig wurde diesmal der Gebrauch von Waffen gemeldet. 12 Vorfälle gab es laut der Bildungsverwaltung an den Schulen. Für das gesamte Schuljahr 2015/16 waren es 13 Vorfälle. Und auch der Waffenbesitz stieg an: Wurden im vergangenen Schuljahr 79 Fälle gemeldet, waren es im ersten Halbjahr bereits 50. In den Jahren zuvor waren es um die 40 Vorfälle.

Weitere Zahlen: Im Bereich Beleidigung,Drohung oder Tätlichkeit wurden 1065 Fälle verzeichnet. Zudem wurden 50 Mobbing-Vorfälle und 228 Fälle von Bedrohung aufgelistet. Laut Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) spiegelten die Zahlen jedoch nicht unbedingt die schulische Realität in diesem Bereich wider, sondern zeigten vielmehr «das Meldeverhalten der Schulen und die Bereitschaft Vorfälle zu melden», wie Scheeres am Mittwoch mitteilte.

Letzte Änderung: Mittwoch, 17. Mai 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen