Gewalt an Berliner Schulen: Steigende Tendenz

Beleidigung, Mobbing, Waffengebrauch - aktuelle Zahlen bilden die Gewalt an Berliner Schulen ab. Die Tendenz ist steigend.

Berlin (dpa/bb) - Nach aktuellen Zahlen zu Gewalt an Berliner Schulen für das Halbjahr 2016/17 zeichnet sich ein Anstieg ab. Das ergab eine Umfrage der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport an Berliner Schulen, die nun veröffentlicht wurden. Bereits in den ersten sechs Monaten des laufenden Schuljahres meldete die Behörde 2059 Vorfälle. Eine Sprecherin betonte jedoch, dass man die Zahlen nicht einfach verdoppeln könne, da diese nicht proportional gemeldet würden und auch die Schulhalbjahre unterschiedlich lang seien.