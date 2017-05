Zoll entdeckt mehr als 900 000 unversteuerte Zigaretten

Zollbeamte haben innerhalb von wenigen Tagen im brandenburgischen Grenzraum zu Polen mehr als 900 000 unversteuerte Zigaretten beschlagnahmt. Die größte Menge mit knapp 500 000 Glimmstängel in Kartons entdeckten sie am Montag in einem weißrussischen Kleinbus auf der A12 im Gebiet Müllrose, wie das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Mittwoch mitteilte. Bereits am vergangenen Donnerstag fand der Zoll weiter südlich auf der A15 bei Forst knapp 220 000 Zigaretten auf der Ladefläche eines polnischen Kleintransporters. Eigentlich hätte dieser Glasleisten geladen haben sollen.

In zwei weiteren Fällen waren Zigaretten in Autos transportiert worden, wie es weiter hieß. Bei einem Vorfall flohen Fahrer und Beifahrer zu Fuß in ein Waldstück im Raum Cottbus. Die Suche blieb erfolglos.

Letzte Änderung: Mittwoch, 17. Mai 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

