Zoll beschlagnahmt zigtausende Schmuggelzigaretten

Der Zoll hat in Berlin-Marzahn zwei mutmaßliche Zigarettenschmuggler erwischt. 110 000 unversteuerte Zigaretten hätten die Beamten am Mittwochabend in der Golliner Straße beschlagnahmt, teilte der Zoll am Mittwoch mit. Zunächst kontrollierten die Zöllner das Auto eines 37-Jährigen und fanden darin 70 000 Zigaretten. Kurz darauf kontrollierten die Beamten in der Nähe einen 20-Jährigen, der weitere 40 000 Schmuggelzigaretten bei sich hatte. Gegen ihn lag zudem ein Haftbefehl wegen verschiedener Steuervergehen vor. Gegen beide Männer leiteten die Ermittler ein Strafverfahren ein, die Zigaretten und das Auto wurden sichergestellt. Der Steuerschaden wurde mit etwa 30 000 Euro angegeben.

Quelle: dpa

