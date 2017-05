dpa

Gute Abdeckung mit Krippenplätzen in Brandenburg

Bei der Suche nach einem Krippenplatz haben Eltern in Brandenburg relativ gute Chancen auf Erfolg. Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) - auf Grundlage von Zahlen des Statistischen Bundesamtes - fehlen in der Mark etwa 3600 Plätze. 2016 hatten demnach 34 549 (57,2 Prozent) der 60 442 Kinder unter drei Jahren einen Platz. Der Bedarf an Plätzen im Land liegt laut IW bei 63,3 Prozent. Mit dem Mehrbedarf von nur 6,1 Prozent schneidet Brandenburg bundesweit am viertbesten ab.

Während in Mecklenburg-Vorpommern nur für drei Prozent der Kleinkinder (1238) ein Krippenplatz fehlt, suchen in Bremen die Eltern von etwa jedem fünften Kleinkind vergeblich einen Platz. Bundesweit fehlen knapp 300 000 Krippenplätze, die meisten davon in Nordrhein-Westfalen.

