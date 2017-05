dpa

Gerber: «GZSZ» hat Medienstandort Babelsberg gestärkt

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) ist schon aus seinem Amt heraus bekennender Fan der RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (GZSZ). «Der dauerhafte Erfolg der Serie hat den Standort gestärkt und wesentlich dazu beigetragen, dass Babelsberg auch im Fernsehbereich ein gutes Image hat», sagte Gerber am Mittwoch anlässlich der Jubiläumssendung zum 25-jährigen Bestehen der Soap (RTL, 19.40 Uhr). Die tägliche Serie war am 11. Mai 1992 gestartet und wird seit Oktober 1995 von der Ufa in Potsdam-Babelsberg produziert.

Mit dem Umzug von «GZSZ» von Berlin nach Babelsberg sei auch die Ansiedlung der Ufa-Gruppe in der Potsdamer Medienstadt verbunden, sagte der Minister. «Die UFA GmbH ist für den Medienstandort Brandenburg neben Studio Babelsberg und dem Rundfunk Berlin Brandenburg eines der Schlüsselunternehmen - als wichtiger Arbeitgeber sowie als Auftraggeber für viele kleinere Unternehmen.» Die Ufa feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag.

Gerber selbst verfolgt die Serie im Fernsehen nicht. «Dafür fehlt dem Minister schlicht die Zeit», sagte Ministeriumssprecherin Claudia Lippert.

