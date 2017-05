dpa

Regierungen von Berlin und Brandenburg tagen gemeinsam

Die Dauerbaustelle Hauptstadtflughafen, Bahnverbindungen und Pendler - Berlin und Brandenburg geht vieles gemeinsam an. Am kommenden Dienstag treffen sich die Minister und Senatoren beider Länder deswegen zu einer gemeinsamen Sitzung. Geleitet wird das Treffen in Wildenbruch bei Potsdam von den Regierungschefs Dietmar Woidke und Michael Müller (beide SPD). Erwartet werden auch Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup und der Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft Rainer Bretschneider. Sprechen wollen die Kabinettsmitglieder zudem über die Bahnverbindungen nach Polen und die Weiterentwicklung der gemeinsamen Ehrenamtskarte.

Letzte Änderung: Mittwoch, 17. Mai 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

