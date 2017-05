dpa

Tag gegen Homophobie: Aufruf zu Toleranz und Respekt

Am Internationalen Tag gegen Homophobie haben Lesben- und Schwulenverbände in Berlin einen Aufruf für eine offene und respektvolle Gesellschaft gestartet. Unter dem Motto «Vielfalt für alle» fordern sie Schutz und Unterstützung für andere Lebensentwürfe und reagieren damit auch auf Anfeindungen rechtspopulistischer Bewegungen. Als Symbol schmückten die Initiatoren am Mittwoch den Berliner Reichstag mit Luftballons in Regenbogenfarben.

Parteien wie die AfD und andere Bewegungen versuchten, Erfolge bei der Emanzipation und Gleichbehandlung Homosexueller zurückzudrehen und machten so Diskriminierung wieder salonfähig, heißt es in dem Aufruf. Vielfalt, Freiheit und Solidarität seien hohe Werte einer Gesellschaft. Sie seien Garanten, dass jeder Mensch nach seiner Façon glücklich werden kann - ohne Abwertung, Bevormundung oder Ausgrenzung.

Eine politische Forderung der Verbände ist darüber hinaus die «Ehe für alle». Sie fordern eine Gleichstellung beim Ehe- und Adoptionsrecht. Bisher gibt es für homosexuelle Paare in Deutschland allein die Möglichkeit einer «eingetragenen Lebenspartnerschaft».

Letzte Änderung: Mittwoch, 17. Mai 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen