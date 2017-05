Stark wieder im Hertha-Teamtraining

Niklas Stark ist bei Hertha BSC wieder ins Teamtraining eingestiegen. Der U21-Nationalspieler hatte nach seinem Comeback im Bundesligaspiel in Darmstadt mit dem Training ausgesetzt, um den angeschlagenen Fuß zu schonen. «Niklas entscheidet selbst», erklärte Berlins Trainer Pal Dardai zu Starks Chancen, zum Saison-Abschluss am Samstag gegen Bayer Leverkusen auflaufen zu können. «Ich brauche ihn als Sechser oder Innenverteidiger.»

Eher wird Stark im defensiven Mittelfeld benötigt. Per Skjelbred soll nach seiner Muskelblessur zwar am Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainieren. Der Einsatz des Norwegers gegen Leverkusen bleibt aber offen. Die zuletzt gelbgesperrten Innenverteidiger John Anthony Brooks und Sebastian Langkamp sind gegen Bayer wieder mit dabei. Hertha will beim Saisonfinale Tabellenplatz fünf und damit die direkte Qualifikation zur Europa League verteidigen.