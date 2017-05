43-Jähriger getötet: Mordkommission ermittelt

Ein 43-Jähriger Mann ist am Mittwochmorgen in Berlin-Britz Opfer eines Angriffs geworden - mit tödlichen Folgen. Er soll von zwei maskierten Männern vor einem Mehrfamilienhaus geschlagen und getreten worden sein. Die Täter haben laut Angaben eines Polizeisprechers dabei ein Schlagwerkzeug verwendet. Anwohner und Beamte der Feuerwehr sollen noch versucht haben, den am Boden liegenden Mann zu retten. Doch er starb etwa eine Stunde nach der Attacke gegen 09.00 Uhr am Tatort.

Eine Mordkommission untersuchte mit Kriminaltechnik den Tatort. Die Straße Neumarkplan wurde weiträumig abgesperrt. Anwohner sollen die Tat beobachtet haben. Nach Informationen der Zeitung «B.Z.» soll es sich um ein Verbrechen im Milieu krimineller arabischer Großfamilien handeln. Eine Bestätigung der Behörden gab es dafür zunächst nicht.

