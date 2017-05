dpa

Brennender Motoroller: Polizei vermutet Brandstiftung

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Berlin-Friedrichshain einen Motorroller angezündet. Anwohner hatten das brennende Fahrzeug in der Mollstraße bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand, an dem Motorroller entstand Totalschaden. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Letzte Änderung: Mittwoch, 17. Mai 2017 07:51 Uhr

Quelle: dpa

