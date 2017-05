dpa

Oberhaupt der Jesiden spricht vor Landtag

Das weltliche Oberhaupt der von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verfolgten Jesiden, Taksim Said Ali, wird heute vor dem Potsdamer Landtag sprechen. Hintergrund sind Bemühungen Brandenburgs, verfolgte Jesiden aus dem Nordirak aufzunehmen. In der anschließenden Sitzung steht nun unter anderem ein Antrag von CDU und Grünen dazu auf dem Programm.

Danach soll sich Brandenburg beim Bund dafür einsetzen, dass die Gräueltaten des IS als Völkermord gebrandmarkt werden. Weitere Themen sind eine Aktuelle Stunde zu den Funklöchern im Land sowie die erste Lesung eines Gesetzes über die Anpassung der Besoldung von Beamten. Die Gewerkschaft der Polizei hält die Vorschläge für unzureichend und will vor der Landtagssitzung mit einer Mahnwache protestieren.

Letzte Änderung: Mittwoch, 17. Mai 2017 03:21 Uhr

