dpa

Jesiden-Vertreter fordert Hilfe gegen Islamischen Staat

Der Sohn des weltlichen Oberhaupts der Jesiden, Hasem Taksim Said, hat die Bundesrepublik um Hilfe gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gebeten. Deutschland könne seinen Einfluss geltend machen, um den Völkermord an den Jesiden im Irak vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen, sagte der Vertreter der religiösen Minderheit im Irak am Mittwoch im Potsdamer Landtag. Frauen und Kinder seien vergewaltigt und versklavt worden. «Der Islamische Staat hat die abscheulichsten Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung verfügt.»

Zugleich bat er um Hilfe bei der Einrichtung einer Sicherheitszone im Irak. Der Landtag Brandenburgs hatte im Dezember gefordert, dass Deutschland verfolgten Jesiden Schutz gewährt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 17. Mai 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen