Kranken Partner getötet: 71-Jähriger gesteht Tat

Ein 71-Jähriger hat die Tötung seines 69 Jahre alten Lebenspartners in einer Seniorenresidenz in Berlin-Wilmersdorf gestanden. Vor dem Landgericht sagte der Rentner am Mittwoch, er habe seinen schwer erkrankten Partner nach fast 50 gemeinsamen Jahren «ganz sanft erlösen» wollen. Nach der Tat im November 2016 habe er versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Er sei verzweifelt gewesen und habe keinen Ausweg mehr gesehen.

Der Angeklagte hatte laut Ermittlungen seinen Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung durch mehrere Messerstiche verletzt und ihm eine Plastiktüte über den Kopf gezogen. Der 71-Jährige erklärte, er habe sich mit der Pflege des geliebten Lebensgefährten überfordert und sei mit seiner Kraft am Ende gewesen. Ihm sei heute bewusst, dass er fremde Hilfe hätte annehmen müssen. Die Anklage lautet auf Totschlag.

Letzte Änderung: Mittwoch, 17. Mai 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

