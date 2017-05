dpa

Kranken Lebenspartner getötet: 70-Jähriger vor Gericht

Berlin (dpa/bb) – Ein 70-jähriger Mann, der seinen 69 Jahre alten Lebensgefährten in einer Seniorenresidenz in Berlin-Wilmersdorf umgebracht haben soll, steht ab heute vor dem Landgericht. Laut Anklage soll der Rentner im November 2016 in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer auf das Opfer eingestochen und ihm zudem eine Plastiktüte über den Kopf gezogen haben. Als mögliches Motiv wird angenommen, dass der Angeklagte mit der Pflege des schwer erkrankten Geschädigten überfordert gewesen sei und seinen langjährigen Lebenspartner habe erlösen wollen. Dem 70-Jährigen wird Totschlag zur Last gelegt. Fünf Verhandlungstage sind vorgesehen.

