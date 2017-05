dpa

ALBA lässt Funktion von Päch für nächste Saison offen

Kurz nach dem frühen Playoff-Aus stellt sich bei ALBA Berlin die Trainerfrage. Geschäftsführer Marco Baldi lässt die zukünftige Rolle des bisherigen Übergangscoaches Thomas Päch zunächst offen. Das Profil des gesuchten Trainers ist aber klar.

Berlin (dpa/bb) - ALBA Berlin will den bisherigen Übergangstrainer Thomas Päch nach dem Playoff-Viertelfinalaus im Verein halten. Die genaue Aufgabe des 36-Jährigen in der kommenden Saison ließ Geschäftsführer Marco Baldi aber zunächst offen. «Thomas Päch wird im nächsten Jahr Trainer bei ALBA Berlin sein, er hat einen Vertrag hier», sagte Baldi nach dem 82:87 gegen den FC Bayern München. «Ob als erster Assistent, als zweiter Assistent oder in sonst irgendeiner Rolle, das werden wir sehen.»

Auf die Frage, ob er ausschließen könne, dass Päch womöglich auch als Chefcoach der Berliner in die nächste Spielzeit der Basketball-Bundesliga gehe, gab Baldi keine konkrete Antwort. «Ich werde mich jetzt nicht festlegen, warum das Personaltableu so oder so auf der Coachingebene aussehen wird, das kann ich jetzt nicht», sagte der ALBA-Macher am späten Dienstagabend.

Mit der dritten Niederlage im vierten Spiel gegen die favorisierten Bayern schied ALBA wie im Vorjahr bereits zum Auftakt der Playoffs aus. Päch hatte erst kurz vor Ende der regulären Saison das Cheftrainer-Amt vom beurlaubten Ahmet Caki übernommen und eine Trendwende eingeleitet. «Ich muss jetzt erst einmal zur Ruhe kommen und gucken, was in der Phase passiert ist», sagte der vorherige Assistenzcoach Päch. «Es war sehr viel - viel Emotion, viel Schweiß, wenig Schlaf.»

Auf einen genauen Zeitplan für die Suche eines neuen Trainers wollte sich Baldi nicht festlegen. Die weiteren Aussagen des ALBA-Geschäftsführers im Überblick:

...zu Päch: «Wir schätzen ihn nicht erst seit vier Wochen, sondern wir haben ihn vorher schon geschätzt. Wir wissen, was wir an ihm haben.»

...zum gesuchten Trainerprofil: «Wir wollen einen Trainer für uns gewinnen, der bereit ist, mit talentierten Spielern, die noch nicht fertig entwickelt sind, zu arbeiten. Wir sind nicht in der Lage einen Spieler zu holen, den auch Bamberg oder Bayern wollen. Also müssen wir uns diese Spieler sozusagen bauen. Das wird dauern, wir können das nicht in einem halben Jahr herstellen. (...) Wir wissen, welcher Trainer das ausfüllen kann. Ein Trainer, der nur auf erfahrene Spieler setzt, wird sicher im nächsten Jahr nicht unser Trainer sein können.»

...zum Zeitplan in der Trainersuche: «Es geht nicht um irgendwelche Deadlines, sondern es geht darum, das Programm umzusetzen. Zeit ist da erst einmal keine entscheidende Kategorie.»

...zum Ausblick auf die nächste Saison: «Ein Club, der ambitioniert ist, muss nach so einer Saison gestärkt herauskommen. Das heißt, dass man sich nicht verkriecht und sich bedauert, sondern auf allen Ebenen eine Schippe drauflegt. Anders geht's nicht. Gleich wieder attackieren, nicht beweinen, wie schwierig alles ist. Sondern gleich richtig hart wieder ranklotzen.»

Letzte Änderung: Mittwoch, 17. Mai 2017 06:01 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen