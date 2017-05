dpa

Räuber scheitern mit Überfall auf Juwelier

Ein Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft ist am Dienstag in Berlin-Neukölln gescheitert. Nach Polizeiangaben wurden die beiden mutmaßlichen Täter beim Fluchtversuch in der Karl-Marx-Straße überwältigt und festgenommen. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Mai 2017 18:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen