dpa

Stark fehlt bei Hertha-Training

Fußball-Bundesligist Hertha BSC ist am Dienstag ohne Niklas Stark in die neue Trainingswoche gestartet. Der U-21-Nationalspieler absolvierte eine individuelle Einheit im Kabinengebäude auf dem Olympiagelände, wird im letzten Saisonspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen aber voraussichtlich zur Verfügung stehen. «Niklas steigt Ende der Woche wieder ins Mannschaftstraining ein, wahrscheinlich wird er am Samstag spielen können», sagte Hertha-Trainer Pal Dardai.

Stark, einsetzbar in der Innenverteidigung und im zentralen defensiven Mittelfeld, gab erst am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 sein Bundesliga-Comeback, nachdem er zuvor vier Wochen lang wegen einer Knochenverletzung gefehlt hatte.

Weil die zuletzt gelbgesperrten etatmäßigen Innenverteidiger John Anthony Brooks und Sebastian Langkamp wieder spielberechtigt sind, besitzt Dardai für das Abwehrzentrum nun mehr Alternativen.

Möglicherweise kann der Hauptstadtclub im letzten Saisonspiel gegen Leverkusen auch wieder Per Skjelbred einsetzen, der wegen eines Oberschenkelzerrung in Darmstadt ausfiel. «Bei Per gibt es Hoffnung, er versucht am Donnerstag wieder mitzutrainieren» sagte Dardai.

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Mai 2017 17:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen