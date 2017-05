dpa

Linke will Aufklärung: Neonazi soll V-Mann gewesen sein

Die Linke hat Aufklärung über eine mögliche Spitzeltätigkeit eines führenden Neonazis für den Verfassungsschutz gefordert. Der Bundestagsabgeordnete André Hahn (Linke) will dazu Bundesinnenminister Thomas de Maiziére (CDU) befragen. Nach einem Bericht mehrerer ARD-Magazine vom Dienstag soll ein ehemaliger Deutschland-Chef der seit 2000 verbotenen Neonazi-Gruppierung «Blood and Honour» als V-Mann in den 90er Jahren Informationen an das Bundesamt für Verfassungsschutz geliefert haben.

Die ARD-Magazine berufen sich auf einen damaligen geheimen Vermerk des Berliner Landeskriminalamtes (LKA). Dabei geht es um ein Gespräch mit einem anderen V-Mann und eine relativ geringe Geldstrafe für den «Blood and Honour»-Chef, der in der Neonazi-Szene einen Spitzelverdacht aufkommen ließ. In dem Vermerk heißt es dem Bericht zufolge: «[Der Deutschland-Chef von Blood and Honour] wurde durch das LKA 514 an das BfV vermittelt. Es ist anzunehmen, dass dies im anhängigen Strafverfahren dafür sorgte, dass die Entscheidung für den Erlass eines Ordnungsgeldes der einer Verurteilung vorgezogen wurde.»

Die Sicherheitsbehörden der Hauptstadt wollten sich zu dem Thema nicht äußern, weil der «operative Kernbereich der V-Mann-Führung der Sicherheitsbehörden» betroffen wäre.

Der Linke-Politiker Hahn kritisierte, möglicherweise habe der Verfassungsschutz die Neonazi-Organisation damals nicht überwacht, sondern «selbst mitgesteuert». De Maiziére müsse dazu in der nächsten Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste am Mittwoch Auskunft geben.

Die Rolle der Neonazi-Organisation «Blood and Honour» wurde auch beim NSU-Prozess in München thematisiert.

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Mai 2017 16:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen