dpa

90-jährige Radlerin angefahren und schwer verletzt

Eine 90 Jahre Radlerin ist in Joachimsthal (Barnim) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat die Frau am Montag beim Überqueren einer Straße nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet. Ein Autofahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Mit schweren Kopfverletzungen wurde die 90-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Mai 2017 16:10 Uhr

