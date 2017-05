Rot-Rot erwägt weiteres Kreditprogramm zu Altanschließern

Brandenburgs rot-rote Koalition erwägt ein neues Kreditprogramm zur Unterstützung von Verbänden im Streit um rechtswidrige Beiträge für alte Abwasseranschlüsse. Die Investitionsbank des Landes (ILB) solle Kredite ausreichen, zusätzlich zum bereits beschlossenen Landeshilfspaket über 250 Millionen Euro, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Thomas Domres, am Dienstag.

Einen Antrag zu diesem Vorhaben will die Koalition an diesem Donnerstag im Landtag einbringen. Zur Höhe des möglichen Kreditprogramms gab es zunächst keine Angabe. Das Geld soll an Wasserverbände fließen, denen wegen der Rückzahlung der Beiträge an betroffene Bürger eine finanzielle Schieflage droht.