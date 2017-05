dpa

Füchse hoffen auf Nenadic-Einsatz bei Final Four

Trotz eines doppelten Bänderrisses von Petar Nenadic hoffen die Füchse Berlin auf einen Einsatz des Rückraumspielers beim Final Four im EHF-Pokal. Das teilte der Handball-Bundesligist am Dienstag nach einer MRT-Untersuchung beim 30 Jahre alte Serbe mit. Nenadic hatte sich die Verletzung im linken Sprunggelenk am Sonntag bei der Niederlage in der Ligapartie beim THW Kiel zugezogen. Allerdings bestehe die Hoffnung, dass Nenadic beim Finalturnier in Göppingen auflaufen könne, hieß es vom Verein.

«Aufgrund Petars Bedeutung für das Team versuchen wir alles, um ihn pünktlich hinzukriegen», sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. «Es ist aber ein Wettlauf gegen die Zeit und seine Teilnahme alles andere als sicher. Ich freue mich, dass er unbedingt spielen will, bin aber sehr skeptisch.» Die Füchse treffen im Halbfinale am Samstag auf St. Raphaël aus Frankreich (17.45 Uhr), zuvor bestreiten Frisch Auf Göppingen und der SC Magdeburg das erste Semifinale.

Durch vorherige Risse seien die Bänder von Nenadic stark vernarbt, berichtete Physiotherapeut Fabian Kittmann. «Aktuell behindert ihn deshalb hauptsächlich die Schwellung, auch wenn so eine Verletzung nicht ohne ist.» Mit 160 Toren ist Nenadic derzeit der beste Füchse-Werfer in der Bundesliga.

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Mai 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen