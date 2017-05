dpa

Union: Kroos fällt definitiv aus, Hoffnung bei Daube

Felix Kroos steht dem Berliner Fußball-Zweitligisten 1. FC Union im letzten Saisonspiel am kommenden Sonntag bei der SpVgg. Greuther Fürth definitiv nicht zur Verfügung. Der Mannschaftskapitän zog sich im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim eine Verletzung am rechten Knie zu und musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Die Behandlung erfolgt konservativ, teilte der Verein am Dienstag mit.

Etwas größere Hoffnung auf einen Einsatz im Saisonfinale besteht bei Dennis Daube, der sich ebenfalls im letzten Heimspiel gegen Heidenheim (0:1) eine Stauchung des rechten Kniegelenks zuzog.

Letzte Änderung: Dienstag, 16. Mai 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen